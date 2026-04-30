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30.04.2026 06:31:29
Epic Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Epic Gold hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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