Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
|
12.12.2025 17:26:00
Epic Systems: US-Anbieter gewinnt Ausschreibung der Charité
Nach einer langen Hängepartie ist die Entscheidung gefallen: Die Charité vergibt den 200-Millionen-Auftrag für ihre neue Klinik-IT an den US-Anbieter Epic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
