Epic Aktie

Epic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 17:26:00

Epic Systems: US-Anbieter gewinnt Ausschreibung der Charité

Nach einer langen Hängepartie ist die Entscheidung gefallen: Die Charité vergibt den 200-Millionen-Auftrag für ihre neue Klinik-IT an den US-Anbieter Epic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Epic Corpmehr Nachrichten