Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.07.2026 22:16:11
Epic vs. Apple Enters New Phase as Court Battle Over App Store Fees Escalates
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