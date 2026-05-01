Epiroc (A) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Epiroc (A) (spons ADRs) gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at