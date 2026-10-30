Epiroc (A) (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Epiroc (A) (spons ADRs) hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Epiroc (A) (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at