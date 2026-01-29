|
29.01.2026 06:31:29
Epiroc (A) (spons ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Epiroc (A) (spons ADRs) hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,71 Milliarden USD – ein Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Epiroc (A) (spons ADRs) 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,32 Milliarden USD gegenüber 6,02 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
