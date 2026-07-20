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20.07.2026 06:31:29
Epiroc (A) (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Epiroc (A) (spons ADRs) veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Epiroc (A) (spons ADRs) 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,78 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,216 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,72 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
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