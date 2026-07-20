Epiroc (B) (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Epiroc (B) (spons ADRs) gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,78 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at