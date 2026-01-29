29.01.2026 06:31:29

Epiroc (B) (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Epiroc (B) (spons ADRs) hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Epiroc (B) (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Epiroc (B) (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,32 Milliarden USD im Vergleich zu 6,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

