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01.05.2026 06:31:29
Epiroc (B) (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Epiroc (B) (spons ADRs) hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 1,57 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,46 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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