Epiroc (B) (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Epiroc (B) (spons ADRs) hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,74 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at