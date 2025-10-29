|
29.10.2025 11:59:00
Epiroc Q3 Profit Declines, Stock Down In Pre=Market
(RTTNews) - Epiroc AB (publ) (0YSV.L), Wednesday announced interim financial results for the third quarter, reporting profit of SEK 1,953 million or SEK 1.62 compared to SEK 2,323 million or SEK 1.92 in the previous year.
Profit before tax declined to SEK 2,566 million from SEK 3,013 million last year.
Revenues fell 3 percent, to SEK 15,242 million from SEK 15,699 million in the earlier year.
EBITDA amounted to SEK 3,047 million, down 22 percent, from SEK 3,896 million in the prior year quarter.
Currently, Epiroc's stock is moving down 7.81 percent, to SEK 183 on the London Stock Exchange.
