Epiroc Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Epiroc Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 SEK, nach 1,82 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 14,35 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,54 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at