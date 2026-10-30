Epiroc Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Epiroc Registered A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,00 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Epiroc Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 16,78 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at