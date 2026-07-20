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20.07.2026 06:31:29
Epiroc Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Epiroc Registered A äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 2,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Epiroc Registered A 1,74 SEK je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,70 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 15,13 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,08 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 16,51 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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