Epiroc Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Epiroc Registered A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 SEK, nach 1,92 SEK im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Epiroc Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at