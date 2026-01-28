Epiroc Registered A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Epiroc Registered A hat am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,96 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Epiroc Registered A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,09 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 17,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,11 SEK. Im letzten Jahr hatte Epiroc Registered A einen Gewinn von 7,23 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,52 Prozent auf 62,00 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte Epiroc Registered A 63,60 Milliarden SEK umgesetzt.

