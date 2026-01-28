Epiroc Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Epiroc Registered B hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,94 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Epiroc Registered B ein EPS von 1,96 SEK je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 16,09 Milliarden SEK, gegenüber 17,25 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,73 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,11 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,23 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 63,60 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 62,00 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at