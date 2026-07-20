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20.07.2026 06:31:29
Epiroc Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Epiroc Registered B ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Epiroc Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,01 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 16,70 Milliarden SEK gegenüber 15,13 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,08 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 16,51 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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