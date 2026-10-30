Epiroc Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Epiroc Registered B hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Epiroc Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,78 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at