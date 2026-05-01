Epiroc Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Epiroc Registered B hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,35 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,54 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at