Epiroc Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Epiroc Registered B hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,62 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,92 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,91 Prozent auf 15,24 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at