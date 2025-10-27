Episurf Medical AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Episurf Medical AB gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Episurf Medical AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,88 Prozent auf 3,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Episurf Medical AB 3,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at