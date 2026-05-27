Episurf Medical AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Episurf Medical AB hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,8 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 120,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at