Episurf Medical AB hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Episurf Medical AB mit einem Umsatz von insgesamt 52,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1528,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at