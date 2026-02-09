Episurf Medical AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Episurf Medical AB hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Episurf Medical AB ein Ergebnis je Aktie von -0,100 SEK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Episurf Medical AB im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,50 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 13,00 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at