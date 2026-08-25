Episurf Medical AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Episurf Medical AB hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Episurf Medical AB im vergangenen Quartal 12,3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 324,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Episurf Medical AB 2,9 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at