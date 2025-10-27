Episurf Medical Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Episurf Medical Registered A hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,2 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Episurf Medical Registered A 3,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at