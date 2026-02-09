Episurf Medical Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Episurf Medical Registered A hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,5 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen SEK umgesetzt.

Episurf Medical Registered A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,060 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,50 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Episurf Medical Registered A einen Umsatz von 13,00 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at