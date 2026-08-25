Episurf Medical Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Episurf Medical Registered A ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Episurf Medical Registered A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Episurf Medical Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 324,14 Prozent auf 12,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at