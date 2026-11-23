Episurf Medical Registered A äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Episurf Medical Registered A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Episurf Medical Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 52,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1528,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at