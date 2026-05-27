Episurf Medical Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Episurf Medical Registered A hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,8 Millionen SEK – ein Plus von 120,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Episurf Medical Registered A 4,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at