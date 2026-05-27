NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.05.2026 10:21:53

"Epizentrum der KI-Revolution": Nvidia will jährlich 150 Milliarden Euro in Taiwan investieren

Das wertvollste Unternehmen der Welt sieht in Taiwan den wichtigsten Standort für die KI-Industrie. Nvidia kündigt gigantische Investitionen an. Eine Stärkung der Allianzen mit weiteren Fertigungspartnern wird angestrebt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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