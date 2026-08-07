ePlus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ePlus hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ePlus 1,43 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 649,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at