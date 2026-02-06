ePlus: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ePlus hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ePlus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 614,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at