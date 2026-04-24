Epoxy Base Electronic Material: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Epoxy Base Electronic Material präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,87 Prozent auf 932,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 524,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Epoxy Base Electronic Material ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Epoxy Base Electronic Material in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 43,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,08 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,14 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at