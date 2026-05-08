EPR Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EPR Properties hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

EPR Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,780 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 181,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at