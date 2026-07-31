EPR Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EPR Properties hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 178,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at