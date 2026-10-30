EPR Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EPR Properties hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,790 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EPR Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204,1 Millionen USD im Vergleich zu 182,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at