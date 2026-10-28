EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie
WKN DE: A1J78V / ISIN: US26884U1097
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28.10.2026 22:29:01
EPR Properties Q3 Profit Rises, Raises FY26 Guidance
(RTTNews) - EPR Properties (EPR) on Wednesday reported third-quarter net income available to common shareholders of $94.1 million, or $1.22 per share, compared with $60.6 million, or $0.79 per share, a year earlier.
Total revenue increased 12% to $204.1 million from $182.3 million in the prior-year quarter.
Funds From Operations As Adjusted (FFOAA) rose 10.4% to $117.4 million, while FFOAA per share increased 8.8% to $1.49 from $1.37. Adjusted Funds From Operations (AFFO) grew 11.4% to $121.1 million, with AFFO per share rising 10.8% to $1.54.
EPR Properties raised its 2026 FFOAA per share outlook to $5.49 - $5.57, from $5.41 - $5.57 previously.
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Aktien in diesem Artikel
|EPR Properties Shs of Beneficial Interest
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