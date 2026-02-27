27.02.2026 06:31:29

EPR Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EPR Properties hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,190 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,23 Prozent auf 183,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat EPR Properties 718,36 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 698,07 Millionen USD erwirtschaftet worden.

