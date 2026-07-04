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04.07.2026 16:00:01
EPR's CFO Sold Shares at a Premium — Here's the Bet Behind the Stock
Mark Alan Peterson, EVP & Chief Financial Officer, reported an open-market sale of 8,334 shares of EPR Properties (NYSE:EPR) for a total consideration of ~$500,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($60.00). EPR closed at $58.85 on the transaction date, June 10th 2026.Note: 1-year price change calculated as of July 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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