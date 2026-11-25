Epsilon Energy hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Epsilon Energy mit einem Umsatz von insgesamt 19,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 116,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at