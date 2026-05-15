Epsilon Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Epsilon Energy hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at