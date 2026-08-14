Epsilon Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Epsilon Energy stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Epsilon Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at