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26.03.2026 06:31:28
Epsilon Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Epsilon Energy hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Epsilon Energy ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 14,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Epsilon Energy 8,9 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 USD. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 51,59 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Epsilon Energy 31,52 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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