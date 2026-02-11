|
11.02.2026 20:42:38
Epstein-Akten: Demokrat wirft Ministerin Vertuschung vor
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der demokratische Kongressabgeordnete Jamie Raskin hat US-Justizministerin Pam Bondi im Umgang mit den Epstein-Akten "Vertuschung" vorgeworfen. Der US-Kongress habe ihr Ministerium aufgefordert, sechs Millionen Dokumente, Fotos und Videos aus den Akten rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen, sagte Raskin bei einer Anhörung Bondis im Repräsentantenhaus. Veröffentlicht worden sei allerdings nur die Hälfte.
Bei den zurückgehaltenen Dokumenten handle es sich nicht nur um Duplikate, sagte er. "Sie betreiben eine gewaltige Epstein-Vertuschung direkt aus dem Justizministerium heraus", warf der Demokrat Bondi vor. Ihr Ministerium hatte Ende vergangenen Monats etliche weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Damit sei die Sichtung und Überprüfung der Unterlagen beendet, das Ministerium sei seiner Verpflichtung nachgekommen, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche damals./fsp/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.