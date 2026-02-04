eQ informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

eQ hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,3 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eQ einen Umsatz von 14,8 Millionen EUR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,520 EUR, nach 0,660 EUR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat eQ im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 60,68 Millionen EUR im Vergleich zu 66,18 Millionen EUR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 59,23 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at