eQ stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

eQ präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eQ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,28 Prozent auf 14,7 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at