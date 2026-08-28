EQB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EQB hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,39 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,91 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 810,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 770,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at